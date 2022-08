Schoolbestuur Uvalde stemt politiechef weg om aanpak schietpartij

Politiechef Pete Arredondo is woensdag door het schoolbestuur van het district Uvalde uit zijn functie ontheven. Zijn aanpak van de schietpartij op de basisschool in Texas, waarbij eind mei 21 doden vielen, is in de afgelopen maanden zwaar bekritiseerd. Het schoolbestuur besloot unaniem dat Arredondo moet vertrekken, nadat hij in de nasleep van het bloedbad al met betaald verlof naar huis was gestuurd.

Enkele minuten nadat een 18-jarige schutter drie maanden geleden de basisschool in Uvalde binnenstapte, waren er al politieagenten in het schoolgebouw. Het duurde vervolgens echter meer dan een uur voordat agenten, die in de hal stonden te wachten, de schutter confronteerden. Zij wachtten op ondersteuning en onder meer een sleutel tot een klaslokaal. In de tussentijd werden negentien leerlingen, die verschillende keren 911 probeerden te bellen, samen met twee docenten om het leven gebracht.

Het schoolbestuur werd door ouders van overleden kinderen onder druk gezet om de politiechef te ontslaan. Het is in Texas niet ongebruikelijk dat scholen een eigen politieteam in dienst hebben. Volgens Amerikaanse media waren verschillende ouders bij de inloop van de vergadering aanwezig en riepen zij onder meer ‘lafaard’.

Arredondo, die zelf niet aanwezig was, heeft via zijn advocaat laten weten dat hem geen blaam treft. Hij ziet zichzelf slechts als één van de betrokken agenten, niet als leidinggevende van de 376 politieagenten die toesnelden nadat de ernst van de situatie doordrong. Volgens de advocaat van de politiechef zou door het schoolbestuur niet voldoende onderzoek zijn gedaan alvorens hem te ontslaan.

Het Texaanse parlement concludeerde vorige maand in een onderzoek naar de schietpartij dat het hoge dodental niet alleen komt door slecht leiderschap, maar ook door ‘systematisch falen’, waarmee een samenloop van fouten wordt bedoeld. Zo waren er tekortkomingen in de school zelf en reageerde de Texaanse politie ‘chaotisch’.