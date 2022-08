Hotel in centrum van Utrecht ontruimd vanwege rookontwikkeling

Een hotel aan de Ganzenmarkt in het centrum van Utrecht is in de nacht van woensdag op donderdag ontruimd nadat op de derde verdieping rookontwikkeling ontstond. Het is onbekend waar de rookontwikkeling door komt.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is niet bekend hoeveel mensen zijn geëvacueerd, maar het gaat om ‘het hele hotel’. Meerdere mensen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel omdat zij rook hadden ingeademd.