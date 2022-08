Coalitie gaat donderdag verder met lastig begrotingsoverleg

Na een overleg van bijna vier uur op het ministerie van Financiën zijn "de eerste stappen" gezet richting een akkoord over de begroting van volgend jaar, zeggen kopstukken van de coalitie. Donderdag wordt er verder overlegd. Of ze verwachten deze week nog tot een akkoord te komen, zeiden de fractieleiders niet. Achter de schermen valt te horen dat het vinden van de miljarden voor het koopkrachtpakket een hele uitdaging is.