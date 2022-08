Britse kunstmestfabriek stilgelegd, hogere voedselprijzen dreigen

Het stilleggen van de ammoniakproductie in een kunstmestfabriek in het Verenigd Koninkrijk zorgt mogelijk voor hogere voedselprijzen. Als bijproduct van ammoniak wordt CO2 gemaakt en die is nodig om bijvoorbeeld kippen en varkens te verdoven voor ze geslacht worden, maar ook om verpakt vlees langer houdbaar te maken. Ook voor droogijs, dat gebruikt wordt om versproducten gekoeld te vervoeren, is CO2 nodig.