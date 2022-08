Onderzoek: wietgebruik jonge Amerikanen naar recordhoogte

Het gebruik van marihuana onder jonge Amerikanen is vorig jaar naar recordhoogte gestegen en ook zwaardere verdovende middelen winnen aan populariteit, blijkt uit onderzoek. Van de vijfduizend ondervraagden tussen de 19 en 30 jaar heeft 43 procent het afgelopen jaar wiet gerookt, schrijven wetenschappers van de University of Michigan in de studie ‘Monitoring the Future’. In 2016 was dat nog 34 procent en in 2011 29 procent.

Het aantal dagelijkse gebruikers is in tien jaar tijd bijna verdubbeld naar 11 procent. Volgens de onderzoekers gaat het om de hoogste aantallen sinds het begin van de registratie in 1988. Ook het gebruik van drugs als LSD, ecstasy, mescaline en hallucinogene paddenstoelen is fors gestegen.

Ruim acht op de tien respondenten gaven aan de afgelopen twaalf maanden alcohol te hebben gedronken, een lichte daling ten opzichte van 2016 en 2011. Bingedrinken neemt de afgelopen tien jaar echter gestaag toe en bereikte vorig jaar het hoogste niveau sinds de eerste meting in 2005. Van de jonge volwassen gaf 13 procent aan de afgelopen twee weken tien of meer alcoholische dranken kort na elkaar te hebben gedronken. Dat was in 2005 nog 11 procent.

Het onderzoek geeft geen uitsluitsel over de oorzaken van de toename van het wietgebruik, maar het is aannemelijk dat de legalisering van cannabis in bijna twintig staten in de VS een rol speelt.