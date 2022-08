Coalitiefracties flink verdeeld over oplossing asielcrisis

De coalitiepartijen zijn verdeeld over de manier waarop de asielcrisis moet worden aangepakt. D66 wil niets weten van een asielstop, terwijl dat voor de VVD geen taboe meer is. De dwangmaatregel die voor het eerst door staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in Tubbergen is ingezet, ligt bij het CDA zwaar op de maag.

D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt vindt dat de staatssecretaris verder moet op de "twee sporen" die hij al is ingeslagen. "Het ene is de oplossing: de wet die in voorbereiding is voor een betere verdeling over de gemeenten." Ze vindt dat de financiering structureel beter ingericht moet worden, en dat gemeenten verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor de opvang van een evenredig deel van de mensen die naar Nederland komen. Zolang dat niet geregeld is, is ze blij dat het kabinet nu gemeenten dwingt om mensen op te vangen, zoals gebeurt in Tubbergen.

Het CDA heeft daar juist moeite mee en heeft woensdag schriftelijke vragen over de 'casus' Tubbergen aan Van der Burg gesteld. "Het is helder dat we gewoonweg plekken nodig hebben, maar mij is onduidelijk hoe de staatssecretaris het draagvlak van onderop heeft proberen te verkrijgen en hoe hij is uitgekomen op deze plek", zegt Anne Kuik.

Gemeenten

De CDA-fractie vindt het getuigen van onbehoorlijk bestuur, als een gemeente niet vooraf wordt geïnformeerd als het kabinet besluit een hotel tot asielzoekerscentrum te bestemmen. De fractie wil dat gemeenten en veiligheidsregio's het recht moeten hebben om met een reëel alternatief te komen.

Gemeenten die asielzoekers moeten opvangen "moeten meer in de melk te brokkelen krijgen over hoe die opvang eruit ziet", zegt D66'er Podt. "Een gemeente hoeft bijvoorbeeld niet honderd mensen op te vangen op één locatie, maar moet ook kunnen kiezen voor drie keer ruim dertig mensen." Podt zegt dat de gemeenten de opvang zo beter kunnen laten aansluiten op de lokale situatie.

De VVD wil op dit moment niet ingaan en ook niet vooruitlopen op verschillende asielmaatregelen waarover nu wordt gesproken, zegt VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. Een week geleden zei hij dat een asielstop geen taboe is voor zijn partij. VVD-partijleden door heel het land zijn ontevreden over de huidige asielaanpak van het kabinet. Verschillende lokale VVD-afdelingen hebben dat de afgelopen tijd via stevige brieven aan de Kamerfractie laten weten.