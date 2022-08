Jill Biden opnieuw positief getest op coronavirus

De Amerikaanse first lady Jill Biden (71) is woensdag voor de tweede keer in korte tijd positief getest op het coronavirus. De vrouw van president Joe Biden vertoont geen symptomen en is in isolatie gegaan.

Ze testte vorige week dinsdag ook al positief en bleef toen tot zondag in isolatie. De first lady verbleef toen in een vakantiewoning aan de kust van de zuidoostelijke staat South Carolina. Ditmaal verblijft ze iets noordelijker in de staat Delaware.

De president (79) is woensdag negatief getest op het coronavirus en draagt vanwege zijn vrouw de komende tien dagen een mondkapje als hij binnenshuis in de buurt van andere mensen is. Hij raakte deze zomer zelf ook besmet met het virus. Het echtpaar is meermaals gevaccineerd tegen Covid-19.