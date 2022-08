Hinder dreigt voor vliegvelden België door staking politie

De vliegvelden van het Belgische Luik en Charleroi kunnen volgende week hinder verwachten door protesten van de overbelaste luchthavenpolitie. Stakende agenten willen onder meer toegangswegen blokkeren en stiptheidsacties houden en rekenen op ‘grote impact’. De nationale luchthaven Brussels Airport in Zaventem is het volgende doelwit, kondigen de vakbonden aan.

De luchthavenpolitie zegt door bezuinigingen haar werk niet langer naar behoren te kunnen doen. Ze komt zoveel menskracht tekort dat er gaten vallen in de roosters en de veiligheid van agenten zelf en van reizigers in het geding komt, zegt Luc Breugelmans van vakbond ACOD.

Wanneer Charleroi en Zaventem, waar ook veel Nederlandse passagiers vertrekken of aankomen, precies met acties te maken krijgen is nog onduidelijk. Die in Luik, waar vooral vracht wordt vervoerd, beginnen maandagmiddag.

Dezer dagen is het juist extra druk op de vliegvelden omdat veel mensen terugkeren van zomervakantie. Het vliegverkeer in de Benelux en andere Europese landen verloopt al maanden moeizaam, door onder meer personeelstekorten en stakingen van bijvoorbeeld Ryanair-personeel.