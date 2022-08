Defensieminister Rusland zegt dat trage vooruitgang opzet is

Het Russische offensief in Oekraïne verloopt zo traag, omdat de Russische strijdkrachten voorzichtig te werk moeten gaan volgens defensieminister Sergej Sjojgoe. Ze moeten volgens hem zorgvuldig te werk gaan om burgerslachtoffers te vermijden en nauwgezet militaire doelen uitzoeken om aan te vallen. Dat zou moeilijk zijn, omdat Oekraïense strijdkrachten stellingen verdedigen in onder meer woonwijken, ziekenhuizen, scholen en kleuterscholen, berichtte persbureau RIA Novosti.

De Russische aanval begon een half jaar geleden en het leger liep het zuidoosten van Oekraïne tussen het schiereiland de Krim en de benedenloop van de rivier de Dnjepr snel onder de voet, maar daarna is de frontlijn, vaak de Dnjepr, nauwelijks verschoven. Oostelijker lijkt de opmars al vanaf het begin van de invasie slechts stapvoets voortgang te maken. De frontlijn loopt er ook voor een groot deel langs rivieren.

Het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, Kyrylo Boedanov, noemt een andere reden voor het vertraagde tempo van het Russische offensief. Dat komt door ‘morele en fysieke vermoeidheid door de gevechten’ en een ‘uitputting van de hulpbronnen’, zo heeft hij op Oekraïense televisie gezegd.

Het Kremlin heeft herhaaldelijk betoogd dat het Oekraïne is binnengevallen om de militaire infrastructuur te vernietigen en om oostelijke regio’s te bevrijden waar al in 2014 een opstand was uitgebroken. Tal van militaire vliegvelden en wapenopslagplaatsen zijn met raketten bestookt. En volgens Sjojgoe’s ministerie zijn er in bijna een half jaar strijd in Oekraïne veel zware wapens vernietigd. Het zou gaan om meer dan 4375 tanks en andere gepantserde gevechtsvoertuigen, bijna 270 vliegtuigen, 150 helikopters, bijna 1800 drones, 370 luchtafweerraketsystemen, meer dan 800 gevechtsvoertuigen met meervoudige raketsystemen en 3335 kanonnen, veldartillerie en mortieren.