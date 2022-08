Koerswinst betalingsverwerker Adyen helpt AEX omhoog

Betalingsbedrijf Adyen is woensdag stevig hoger gezet op de Amsterdamse aandelenbeurs. De stijging van 5,7 procent kwam nadat de onderneming sinds de bekendmaking van de halfjaarresultaten flink aan waarde had ingeleverd. De plus van Adyen droeg ook bij aan de stijging van de AEX. Die ging net als de meeste Europese beurzen omhoog.

Ook verzekeraar ASR was een grote winnaar op het Damrak. ASR wist ondanks de tientallen miljoenen die het extra kwijt was aan stormschades de winst op peil te houden en won 4,9 procent. Daarmee was het de grote winnaar bij de middelgrote bedrijven. ASR heeft naar eigen zeggen een goed halfjaar achter de rug gezien de geopolitieke spanningen en de economische onzekerheid. Topman Jos Baeten waarschuwde wel dat de verzekeringspremies door de extreme weersomstandigheden tot wel een kwart kunnen stijgen.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 0,4 procent hoger op 713,81 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 947,31 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent. De Londense beurs leverde 0,2 procent in.

Andere techbedrijven

De stemming op de Europese markten bleef verder terughoudend. Beleggers zijn vooral in afwachting van de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell aan het einde van de week zal houden tijdens de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Daarbij wordt met name gelet of Powell iets zal zeggen over de omvang van de toekomstige renteverhogingen.

Behalve Adyen deden ook andere techbedrijven als verlichtingsfabrikant Signify en chipbedrijf ASMI het goed in de AEX met plussen tot 1,6 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield stond met een min van 2,1 procent helemaal onderaan. Ook olie- en gasconcern Shell leverde in (min 1,4 procent). De olieprijzen gingen omlaag nadat duidelijk was dat de Amerikaanse vraag naar olie was gedaald. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 93,01 dollar per vat. Brent-olie daalde ook 0,8 procent in prijs, tot 99,38 dollar per vat.

Kendrion

Bij de kleinere fondsen daalde Kendrion 0,4 procent. De producent van elektromagnetische componenten wist de omzet op te voeren ondanks dat marktomstandigheden niet bepaald voordelig waren. Zo werd de productie in China voor een periode van zes weken verstoord door de strenge coronamaatregelen in dat land. De winst viel evenwel fors lager uit.

De euro bleef hangen rond het laagste niveau in twintig jaar en noteerde op 0,9967 dollar.