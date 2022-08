Boskalis houdt vol dat bod HAL op baggeraar eigenlijk te laag is

HAL is al grootaandeelhouder en wil de onderneming, die vorig jaar betrokken was bij het bergen van het enorme vastgelopen containerschip Ever Given in het Suezkanaal, graag helemaal inlijven. Op Boskalis wordt in zijn geheel een prijskaartje geplakt van 4,2 miljard euro.

De aandeelhouders kunnen zelf beslissen of ze met het bod van HAL akkoord gaan. Ze hebben nog tot 2 september om hun stukken aan te bieden.

Boskalis, dat wereldwijd ruim 10.000 medewerkers telt, gaf eerder al aan de hoogte van het bod onvoldoende overtuigend te vinden om het ook echt aan te bevelen aan de aandeelhouders. Het zou wel om een ‘niet onredelijk bod’ gaan. HAL en Boskalis werden het wel eens over niet-financiële zaken als strategie, beleid en organisatie.