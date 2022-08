Zelenski in Veiligheidsraad: doden door raketten op treinstation

Rusland heeft met raketten een treinstation in de centrale regio Dnipropetrovsk beschoten waarbij doden en gewonden zijn gevallen, zei president Volomidir Zelenski per videoverbinding tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad over Oekraïne. Moskou had tevergeefs geprobeerd te voorkomen dat Zelenski het machtige orgaan zou toespreken.

Oekraïne viert woensdag onafhankelijkheidsdag om te gedenken dat het land zich in 1991 afscheidde van de Sovjet-Unie, maar feestelijkheden zijn afgelast uit vrees voor Russische beschietingen. Zelenski had deze week gewaarschuwd dat Rusland de dag mogelijk zou aangrijpen voor een grootscheepse aanval op Oekraïense steden.

‘Dit is ons leven elke dag. Zo bereidt Rusland zich voor op deze VN-sessie’, aldus Zelenski. De Veiligheidsraad spreekt vooral over de door Russen bezette kerncentrale Zaporizja, waar internationaal veel zorgen over bestaan. Zelenski betoogde dat Rusland ‘onvoorwaardelijk moet stoppen met nucleaire chantage’ en zich ‘volledig moet terugtrekken’ uit de centrale nu het risico bestaat dat er nucleaire straling vrijkomt.

Geen snel einde

VN-topman António Guterres riep opnieuw op tot een internationale expertmissie, waarvoor ondanks officiële steun van de strijdende partijen nog steeds geen groen licht is. ‘De waarschuwingslichten knipperen.’

De secretaris-generaal ziet geen tekenen dat de oorlog in Oekraïne snel zal eindigen. ‘Vandaag markeert een trieste en tragische mijlpaal’, zei hij over de ‘verwoestende’ oorlog die precies zes maanden geleden begon. Guterres bracht de duizenden doden en gewonden in herinnering en de ernstige schendingen van mensenrechten en internationaal humanitair recht. Maar het akkoord dat Moskou en Kiev vorige maand sloten om graan uit Oekraïne te exporteren geeft hoop, zei hij.