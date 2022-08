Britse vakbond vindt vertrek NS uit Engeland ‘gemiste kans’

Maar in plaats daarvan is het plan de activiteiten over te dragen aan het Britse management. Daardoor verandert er eigenlijk niets aan de situatie, redeneert de bond. Als een spoorbedrijf in private handen is dan zou de focus altijd liggen op ‘woekerwinsten’, of het nu om een Britse of een buitenlandse eigenaar gaat.

De NS was lange tijd een grote speler in de buurlanden, maar besloot een aantal jaar geleden zich toch weer meer op Nederland te gaan richten. Het buitenlandse avontuur leverde veel omzet op, maar ook extra zorgen. Abellio leed grote verliezen in Duitsland, terwijl de spoorvervoerder in Schotland onder vuur kwam te liggen omdat niet werd voldaan aan bepaalde prestatiedoelen.

Eerder afscheid

Ook in politiek Den Haag wordt tegenwoordig anders aangekeken tegen de buitenlandse investeringen van organisaties als NS en Schiphol. Als het aan minister Sigrid Kaag van Financiën ligt, mogen ze alleen nog investeringen doen in het buitenland als die ook bijdragen aan het publieke belang van die bedrijven in Nederland, stelde ze begin vorige maand.

Eigenlijk had NS de Britse markt al eerder vaarwel willen zeggen. Maar er was daar lange tijd veel politieke discussie over het spoorsysteem, wat de boel vertraagde. Volgens NS is de Britse spoorsector inmiddels in een rustiger vaarwater beland.

Abellio UK telt ongeveer 15.000 medewerkers en verzorgt de treinen in de regio’s East Midlands, West Midlands en Greater Anglia en in het gebied rond Liverpool. De concessie in Schotland zit er niet meer bij, want die werd eerder niet verlengd. Wel heeft de onderneming nog meer dan vijftig buslijnen in Londen. Het is de bedoeling dat de Britse activiteiten van NS ergens in de tweede helft van dit jaar voor een niet genoemd bedrag worden afgestoten.