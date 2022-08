Griekenland verlengt grenshek om migrantenstroom vanuit Turkije

Griekenland gaat zijn land- en zeegrens met Turkije strenger controleren in reactie op het sterk toenemende aantal migranten dat de grens langs de rivier de Evros oversteekt. Het grenshek, dat nu 40 kilometer lang is, wordt op termijn doorgetrokken langs de hele grens van 220 kilometer, heeft de nationale veiligheidsraad in Athene besloten. Eerder werd een verlenging met 80 kilometer overeengekomen.

Verder komt er meer personeel om de grens te bewaken, ondersteund door onder meer camera’s. Voor de kustwacht zijn extra patrouilleboten en vliegtuigen aangekondigd om de zeegrens met Turkije in de oostelijke Egeïsche Zee beter in de gaten te kunnen houden.

De afgelopen weken proberen steeds meer mensen de grens vanuit het oosten over te steken. ‘Alleen al in de maand augustus, die nog niet eens is afgelopen, probeerden 25.000 mensen illegaal de Grieks-Turkse grens binnen te komen’, zei de minister van Civiele Bescherming op televisie. In 2020 staken duizenden mensen de grensrivier over nadat Turkije ze daartoe had aangemoedigd.

Pushbacks

De regering in Athene stelt alles in het werk om illegale migratie via land en zee te blokkeren. Geregeld zijn er berichten over systematische ‘pushbacks’ van bootmigranten door de Griekse kustwacht. Die zijn niet legaal omdat mensen daardoor niet de kans krijgen in Griekenland asiel aan te vragen. Soortgelijke praktijken vinden volgens mensenrechtenorganisaties ook plaats bij de landgrens.

Athene geeft Ankara de schuld omdat Turkije migranten als het ware naar Griekenland zou ‘duwen’ en hen zou dwingen de grens over te steken. De Griekse regering stelt bovendien keer op keer dat politie en grenswacht handelen conform internationaal recht.

De twee buurlanden, allebei lid van de NAVO, liggen vaak met elkaar in de clinch, onder meer over boringen naar gas en olie in zee.