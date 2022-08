SP wil Kamerdebat over falend asielbeleid

De SP wil een Kamerdebat over het asielbeleid van het kabinet dat "gierend uit de klauwen loopt", zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moet zo snel mogelijk met een plan komen voor een structurele oplossing van de asielcrisis, in plaats van alsmaar ad hoc "paniekmaatregelen" te nemen. Er moet een einde komen aan het falende VVD-asielbeleid, vindt de SP.

Directe aanleiding voor Van Dijk om het Kamerdebat aan te vragen, zijn de ruim 700 asielzoekers die afgelopen nacht in Ter Apel buiten op het gras moesten slapen. Daarbovenop komt het recente bericht over het overlijden van een drie maanden oude maanden baby in de sporthal bij het aanmeldcentrum. "De ellende neemt alleen maar toe."

Het hapsnapbeleid van het kabinet is hem een doorn in het oog. Met als gevolg "de totale chaos" in Ter Apel en een gemeente als Tubbergen die door het kabinet wordt "overvallen" door de komst van een azc in Albergen. Het SP-Kamerlid gaat woensdagavond in Tubbergen met inwoners praten.