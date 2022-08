Opmars apenpokkenvirus in België lijkt te stokken

Het is nog onduidelijk of de ontwikkeling te danken is aan de inentingen tegen het virus, zegt gezondheidsinstituut Sciensano. Het vaccin helpt het virus eronder te krijgen, maar voorkomt niet iedere besmetting. Er zijn inmiddels ruim duizend Belgen gevaccineerd die extra risico lopen op het virus.

‘De apenpokkenepidemie lijkt zich min of meer te stabiliseren’, zegt Koen Blot van Sciensano. ‘Het is nu afwachten of er een stagnatie komt of zelfs een daling van de cijfers.’

In Nederland loopt het aantal besmettingen ook al steeds langzamer op. Vorige week werd met 62 nieuwe gevallen het laagste weekaantal sinds half juni geboekt. In België waren dat er afgelopen week 47.