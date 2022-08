Krant: TotalEnergies levert vliegtuigbrandstof aan leger Rusland

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies is betrokken bij de levering van vliegtuigbrandstof die mogelijk door het Russische leger in Oekraïne is gebruikt. Dat meldt de Franse krant Le Monde. Onderzoek van de krant en activistengroep Global Witness toont aan dat de vliegtuigbrandstof werd geproduceerd uit gascondensaat dat werd geleverd door Terneftegaz, waarin TotalEnergies een belang heeft van 49 procent.

In een reactie zei TotalEnergies dat het geen Russische infrastructuur exploiteert die aan het Russische leger levert, maar erkende wel zijn participatie in Terneftegaz. Volgens de Franse energieproducent wordt echter al het door Terneftegaz geproduceerde gascondensaat, een restproduct van gaswinning, aan zijn Russische partner Novatek geleverd. Novatek, de grootste onafhankelijke producent van aardgas in Rusland, is samen met TotalEnergies eigenaar van Terneftegaz. TotalEnergies heeft daarnaast een belang van bijna 20 procent in Novatek.

Le Monde wist de levering te traceren van het Termokarstovoje-gasveld in Siberië tot twee militaire luchtbases, namelijk Morozovskaja en Maltsjevo. Volgens Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties zijn die twee bases gebruikt om doelen in Oekraïne aan te vallen, waaronder de zwaar getroffen havenstad Marioepol.

TotalEnergies heeft in het Westen al veel kritiek gekregen omdat het andere westerse energiebedrijven als Shell en BP niet volgde in hun toezeggingen om Russische activiteiten af te stoten. In de verklaring veroordeelde het bedrijf wel opnieuw de Russische militaire agressie tegen Oekraïne.