Haringvlietbrug komend weekend dicht voor alle verkeer

De Haringvlietbrug is vanwege werkzaamheden vanaf vrijdag 21.30 uur tot maandag 05.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. De Kiltunnel bij Dordrecht is het hele weekend tolvrij.

Rijkswaterstaat meldt dat betonnen blokken op de brug worden vervangen door stalen afscheidingen om de brugconstructie te ontlasten. Ook worden de rijstroken op de brug geasfalteerd.

Op de Haringvlietbrug geldt vanaf augustus vorig jaar een verlaagde maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Die maatregel is ingesteld omdat de klemmen waarmee het wegdek vastzit aan de klep lostrillen door het verkeer. Door de verlaagde maximumsnelheid wordt de brug minder belast en kan de brug naar verwachting veilig gebruikt worden tot aan de geplande werkzaamheden aan de klep in 2023.

Om weggebruikers te attenderen op de lagere maximumsnelheid is de weginrichting op de brug aangepast en zijn de rijstroken versmald door middel van betonnen barriers. Door het gewicht van deze betonnen blokken en de positie op de rand van de brug wordt de constructie van de brug te zwaar belast. Daarom worden ze vervangen door lichtere stalen varianten.