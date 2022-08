Van der Burg bezig met extra opvanglocatie in buurt Ter Apel

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid) is ‘volop bezig’ met een tijdelijke extra opvanglocatie in de buurt van Ter Apel. Daar zouden asielzoekers voor korte tijd opgevangen kunnen worden als ze niet meteen terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen tijd sliepen telkens honderden mensen buiten, omdat er geen ruimte was voor alle nieuwkomers. De afgelopen nacht ging het om 700 mensen, het hoogste aantal ooit.

Van der Burg zegt dat hij gesprekken voert over zo’n tijdelijke opvangplek, die burgemeester Koen Schuiling van Groningen eerder deze week voorstelde. Deze locatie moet niet in Ter Apel zelf komen, want het dorp is al overbelast, maar in een gemeente die niet te ver weg ligt.

De bedoeling is dat mensen die zich willen aanmelden voor een asielprocedure, eerst even naar de nieuwe locatie gaan als het aanmeldcentrum te vol is. Ze kunnen daar slapen en worden daarna overgebracht naar Ter Apel. De bewindsman weet niet zeker of het lukt. ‘Ik hoop het, maar voor verwachten heb ik iets meer nodig.’