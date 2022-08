Biden roemt Oekraïense onafhankelijkheid op feestdag

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag op de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag opnieuw zijn steun aan Oekraïne uitgesproken. Naast een felicitatie stelt hij dat deze dag niet alleen viering van het verleden is, maar ook bevestigt dat ‘Oekraïne met trots een soevereine en onafhankelijke natie blijft en zal blijven’.

De president meldt via een verklaring dat Oekraïners de wereld inspireren met hun ‘buitengewone moed en toewijding aan vrijheid’. De Russische invasie in het land duurt op de dag van de onafhankelijkheid precies een half jaar. Volgens Biden hebben Oekraïners de afgelopen periode bewezen ‘resoluut en sterk’ tegenover Rusland te staan.

Biden erkent dat de feestdag, waarop de afscheiding van de Sovjet-Unie in 1991 wordt gevierd, dit jaar ‘bitterzoet’ is vanwege de duizenden doden die tijdens de oorlog zijn gevallen en de miljoenen mensen die vanwege het geweld zijn gevlucht. ‘Maar zes maanden van meedogenloze aanvallen hebben de trots van de Oekraïners op zichzelf, hun land en de onafhankelijkheid alleen maar versterkt.’

Om Oekraïne te helpen in de strijd voor soevereiniteit, sturen de Verenigde Staten opnieuw wapenhulp. Dit pakket ter waarde van 2,98 miljard dollar (3 miljard euro) is het grootste dat Oekraïne van de Amerikanen ontvangt sinds het begin van de oorlog. Biden heeft de steun woensdag in zijn verklaring officieel aangekondigd, nadat regeringsfunctionarissen het nieuws eerder al hadden gemeld.