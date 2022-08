Eerste waterstoftreinen in dienst genomen in Duitsland

De waterstoftreinen hebben speciale brandstofcellen die waterstof mengen met zuurstof en zo omzetten in elektriciteit. Alstom meldt dat de treinen een actieradius hebben van 1000 kilometer en de hele dag op slechts een tank waterstof kunnen rijden. Ze stoten alleen water en stoom uit.

Op het Duitse traject reden de laatste jaren dieseltreinen. Die worden vervangen door een vloot van veertien waterstoftreinen. De lokale spoorvervoerder LNVG zegt dat de ze samen goed zijn voor een jaarlijkse besparing van 4400 ton CO2-uitstoot.

Nederland

Eerder werden de milieuvriendelijke treinen al uitgebreid getest, onder meer in Nederland. De provincie Groningen is er heel enthousiast over en wil dat ze ook hier in de dienstregeling komen. De voorbereiding daarvoor loopt nog.

De kans is groot dat er binnen niet al te lange tijd meer waterstoftreinen gaan rondrijden in Europa. Alstom heeft al opdrachten binnen voor het leveren van de treinen voor trajecten in Duitsland, Italië en Frankrijk. Andere treinenbouwers timmeren op dit vlak eveneens aan de weg.

Levering

Een spoordeskundige van adviesbureau Roland Berger denkt dat tegen 2035 ongeveer 15 tot 20 procent van de markt voor regionale treinen in Europa draait op waterstof. Daarvoor is veel waterstof nodig en een land als Duitsland zal daarom ook veel waterstof moeten gaan importeren.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz tekende deze week tijdens bezoek aan Canada daarom alvast een overeenkomst voor de levering van groene waterstof. Die deal maakt de weg vrij voor het opzetten van een trans-Atlantische toeleveringsketen.