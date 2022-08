Biden mag Texas niet verplichten medische abortus goed te keuren

Volgens de rechter gaat de landelijke wetgeving in dit geval niet boven de wetten in de staat. Hij deed alleen uitspraak over de situatie in Texas en zijn oordeel geldt daarom niet voor de hele Verenigde Staten.

De abortuswetgeving in Texas behoort tot de strengste van de VS. Vorig jaar besloot de staat dat abortussen na zes weken zwangerschap niet meer uitgevoerd mogen worden, terwijl veel vrouwen op dat punt nog niet weten dat ze zwanger zijn. Biden heeft veel kritiek op het beleid in Texas en wilde op deze manier het recht op abortus op z’n minst in sommige gevallen beschermen.

Sinds het Hooggerechtshof in juni besloot om het landelijk recht op abortus te schrappen, is het in veel voornamelijk Republikeins bestuurde staten moeilijker geworden om een abortus uit te laten voeren.