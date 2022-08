Treinreizigers urenlang vast in Kanaaltunnel: net een rampenfilm

Door een treinstoring hebben honderden passagiers bijna vijf uur vastgezeten in de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland. Zij werden uiteindelijk via de onderhoudstunnel naar een andere trein geleid. Het was net een rampenfilm, aldus een van de gedupeerden. Een vrouw zou een paniekaanval hebben gekregen.

De passagiers zaten in een autotrein die uit Calais op weg was naar Folkestone, maar onderweg door een ‘alarm aan boord’ niet verder kon, aldus de exploitant van de Kanaaltunnel. Beelden op sociale media tonen mensen, deels met bagage en honden, die door de vlucht- en servicetunnel liepen. Ze moesten naar een speciaal ingezette trein die normaal bussen vervoert. Die bracht de reizigers naar hun bestemming.

‘De onderhoudstunnel was angstaanjagend. Het was net een rampenfilm’, vertelde een passagier over het incident dinsdagavond. ‘We gingen gewoon de afgrond in zonder te weten wat er zou gebeuren.’