FNV wil één ‘gelijkwaardig’ cao voor alle medewerkers bij PostNL

Vakbond FNV wil dat medewerkers van PostNL één gelijkwaardig cao krijgen en vaste banen. Volgens de bond hebben de postbezorgers nu een eigen cao die minder goed is dan die van de rest van het personeel. Ook wil FNV dat uitzendkrachten na maximaal negen maanden een vast contract krijgen, maakte de bond bekend bij de start van de gesprekken over een nieuwe cao.

‘PostNL moet werknemers op alle fronten gelijk gaan behandelen’, zegt Mariska Exalto, bestuurder FNV Post en Pakketten. De bond eist ook 100 euro bruto per maand extra, minimaal 14 euro per uur, afschaffen van jeugdlonen en een goede regeling voor oudere werknemers om eerder te stoppen met werken.

Ook wil de bond ‘de koopkracht van de medewerkers veiligstellen’ door een automatische prijscompensatie in de cao op te nemen. Hierdoor worden de lonen automatisch aangepast aan de inflatie.

Flexwerkers

Verder noemt FNV het ‘onbestaanbaar’ dat het structurele werk bij PostNL nog steeds door veel flexwerkers wordt gedaan. Exalto: ‘90 procent van de post- en pakketsorteerders heeft geen vast contract bij PostNL, terwijl het werk dat ze doen al jaren structureel is. Flexwerkers willen ook graag vast in dienst bij PostNL’, aldus de bestuurder.

Eerder deze maand bood PostNL alle postbezorgers een vast contract aan. Het gaat om zowel werknemers die al in dienst zijn van het postbedrijf, als werknemers die nieuw in dienst komen. Daarmee worden ruim duizend tijdelijke contracten omgezet in contracten voor onbepaalde tijd.