Kaag: afspraken belangrijker dan vertrouwen in CDA

Vicepremier en D66-leider Sigrid Kaag wil niet zeggen of ze nog vertrouwen heeft in het CDA als coalitiepartner of Wopke Hoekstra in het bijzonder. ‘Het gaat niet om personen, het gaat om de verantwoordelijkheid die wij gezamenlijk dragen en om de afspraken waar wij voor getekend hebben en als kabinetsleden voor aan de lat staan.’

Kaag was dinsdag niet in de Kamer voor het debat over een interview waarin Hoekstra afstand nam van de coalitieafspraak om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren. Ze was onwel geworden en is daarom naar het ziekenhuis gegaan. Woensdagochtend meldde ze zich weer om te praten over de begroting voor komend jaar.

Wat Kaag betreft moet het kabinet ‘laten zien dat we oplossingen kunnen bieden in moeilijke tijden’, en ondertussen ‘elke dag’ blijven werken aan het onderlinge vertrouwen in de coalitie en het kabinet. Zeker nu er een aantal grote problemen opgelost moet worden, waaronder stikstof, koopkracht en asiel. ‘Het zijn altijd lastige processen. Het is ook zaak dat wij dat duidelijk kunnen blijven uitleggen.’

Begrotingsraad

Kaag wilde niet ingaan op vragen over de aard van de gezondheidsproblemen waardoor ze dinsdag het debat moest missen. Wel zei ze dat er een fysieke oorzaak was en die is gevonden. Ze zei dat er geen sprake is van overwerktheid, en kan naar eigen zeggen haar werk volledig hervatten.

Minister van Financiën Kaag kwam woensdagochtend naar Mark Ruttes ministerie van Algemene Zaken voor koopkrachtoverleg en de zogenoemde Begrotingsraad. Daarin bespreekt het kabinet de plannen die bekendgemaakt worden op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. De grote vraag is in hoeverre het kabinet iets kan doen om de koopkracht voor huishoudens te verbeteren.

Beloften

Doordat het leven een stuk duurder wordt, dreigt een toenemend aantal mensen in armoede te vervallen. Toch zegt Kaag dat het ‘bijna onmogelijk’ is om dit jaar nog met maatregelen te komen. Ze noemt dat ‘op menselijk vlak natuurlijk hartstikke naar’.

‘We hebben dit jaar al alles afgezocht en gekeken wat er wél kan. Dat is geen politieke onwil, niet een kwestie van of het verstandig is maar of het ook kán’, aldus Kaag. Ze zegt geen beloften te willen doen die ze niet kan inlossen. ‘Ik doe liever aan minder beloven en hopelijk verrassen dat er toch wat kan.’

Voor volgend jaar wil het kabinet volgens de minister kijken naar mogelijkheden om huishoudens ‘structureel weerbaarder te maken’, zoals loonsverhogingen en minder belastingen. Ze zegt huishoudens ‘meer voorspelbaarheid’ te willen geven.