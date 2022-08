Natuurorganisaties verliezen zaak over fanzone circuit Zandvoort

Natuurorganisaties hebben opnieuw een rechtszaak verloren over het racecircuit van Zandvoort, waar over anderhalve week de Dutch Grand Prix wordt verreden. Ditmaal hadden de stichtingen Duinbehoud en Rust bij de Kust een zaak aangespannen over het gebruik van vervuild zand bij de constructie van de zogeheten fanzone, die aan de rand van het circuit ligt. De Raad van State heeft hun eisen afgewezen.

De stichtingen hadden aangevoerd dat in de bovenste laag van het gebruikte zand te hoge concentraties PFAS zaten. Onder die noemer vallen chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn en vanaf een bepaalde blootstelling schadelijk zijn voor mens en milieu. Een gespecialiseerd bedrijf had diverse monsters afgenomen. In een deel daarvan werden hogere concentraties gevonden dan wettelijk is toegestaan. Andere monsters bevatten juist aanzienlijk lagere concentraties PFAS dan mag. Specifiek ging het om de stof PFOS.

De provincie Noord-Holland weigerde in te gaan op het verzoek van de organisaties om in te grijpen. Een terecht besluit, oordeelt de hoogste bestuursrechter nu. Het zand werd vermengd en het provinciebestuur heeft ‘voldoende aannemelijk gemaakt’ dat het niet viel te verwachten dat de partij zand als geheel na die vermenging niet aan de normen zou voldoen.