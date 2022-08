Miljoenste Nederlandse klant voor onlinesuper Picnic

Onlinesupermarkt Picnic heeft naar eigen zeggen zijn klantenbestand in Nederland zien groeien naar 1 miljoen. Het bedrijf begon eind 2015 met een proef in Amersfoort. Aan het einde van dat jaar waren er 4300 klanten. Na Amersfoort volgden in eerste instantie Utrecht, Almere, Den Haag en daarna nog tientallen steden.

Eind 2019 telde Picnic 250.000 klanten. Twee jaar later waren dat er 825.000. Momenteel is de supermarkt in ruim 170 plaatsen beschikbaar. Het bedrijf heeft door het land tientallen zogeheten hubs van waaruit de ruim 1500 elektrische bezorgwagens hun boodschappen bezorgen. Volgens medeoprichter Michiel Muller valt er in Nederland nog genoeg te winnen.

Daarnaast is het bedrijf ook in het buitenland actief. Picnic begon in 2018 al met de bezorging van boodschappen in Duitsland. Daar staat de teller op 350.000 klanten. In 2021 werd uitgebreid naar Frankrijk waar het nu circa 40.000 klanten heeft. Verdere uitbreiding in deze landen ligt in de planning. Concrete plannen om actief te worden in andere landen zijn er vooralsnog niet.