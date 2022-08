Raad van State: gaswinning Groningen niet te hoog dit jaar

De regering heeft dit jaar niet een te hoge gaswinning toegestaan in Groningen. Dat oordeelt de Raad van State in een zaak die is aangespannen door de Groninger Bodem Beweging en een aantal inwoners van de provincie. Die vonden dat er te veel gas mag worden gewonnen uit het Groningerveld, maar daar gaat de hoogste bestuursrechter van het land niet in mee.