Willeke Alberti neemt op Uitmarkt afscheid van grote publiek

Willeke Alberti treedt vrijdagavond op de Uitmarkt in Amsterdam voor de laatste maal met haar eigen oeuvre op voor groot publiek. De 77-jarige zangeres opent dit evenement. ‘Ik wil heel graag in Amsterdam op het Museumplein met mijn band en voor mijn trouwe publiek samen herinneringen ophalen’, zegt ze op de website van de Uitmarkt. ‘Samen zingen, samen lachen en lekker samen zijn; dat wil toch iedereen’, zo citeert Alberti een van haar eigen liedjes.

Het is deze zomer het tweede afscheid van Willeke Alberti: half juli sloot ze al haar laatste grote solotheatertournee af in het Concertgebouw in Amsterdam. De zangeres had die tournee eigenlijk gepland staan in 2020 toen ze 75 werd, maar door corona ging die niet door. Daarom toerde ze dit jaar vanaf maart langs de Nederlandse theaters.

De Amsterdamse zingt al vanaf haar twaalfde voor publiek. Ze sluit niet uit dat ze terugkeert op het podium, maar nooit meer met een soloprogramma. Wel blijft Alberti optreden in verzorgings- en verpleeghuizen, en blijft ze actief als ambassadeur van de lhbti-gemeenschap.