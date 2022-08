Japan zet zwaarder in op kernenergie

Premier Fumio Kishida verklaarde dat de regering overweegt kernreactoren van de nieuwste generatie te laten bouwen. Ook worden nog eens zeven bestaande reactoren opnieuw opgestart. ‘Het gebruik van kernenergie en hernieuwbare energie is essentieel voor de groene transformatie’, zei de Japanse leider tijdens een regeringsoverleg. ‘De Russische invasie heeft de internationale energiesituatie veranderd.’

Kishida laat ook kijken of bestaande kernreactoren langer in gebruik kunnen blijven. Zwaarder inzetten op kernenergie gaat mogelijk niet zonder verzet vanuit de samenleving. Ook lokale overheden hebben inspraak en kunnen dwars liggen. Dat kan het opstarten van kernreactoren aanzienlijk vertragen.

Gevoelig

Het gebruik van kerncentrales ligt in Japan gevoelig in de nasleep van Fukushima. Daar kwam in 2011 na een aardbeving en tsunami straling vrij bij een kerncentrale. Veel Japanners moesten uit het gebied worden geëvacueerd. Na de ramp zijn ook andere kerncentrales stilgelegd. Inmiddels zijn weer 10 van de 33 Japanse kernreactoren in gebruik.

Toch is de eilandenstaat nog erg afhankelijk van hulpbronnen als kolen en gas. De kwetsbaarheid van de energievoorziening bleek afgelopen juni. Toen ging het land gebukt onder een ernstige hittegolf. De autoriteiten zagen zich genoodzaakt om particulieren en bedrijven te vragen om energie te besparen. Meerdere ondernemingen gaven daar gehoor aan, bijvoorbeeld door airconditioners minder hard te laten draaien.