Colombia onderzoekt mysterieuze dood twee Nederlandse toeristen

De Colombiaanse politie onderzoekt in Cartagena de volgens plaatselijke media mysterieuze dood van twee Nederlandse toeristen. Het stel arriveerde zaterdag in de toeristische havenstad. Ze verbleven in het oude centrum en kregen maandag hevige maagklachten. Ze werden in de avond naar een kliniek gebracht waar de 29-jarige vrouw en de 31-jarige man enkele uren na elkaar zijn overleden.

De doodsoorzaak is volgens de media nog niet bekend. Een behandelend arts vertelde dat ze een hoge bloeddruk hadden, maagklachten en in een soort shock verkeerden en zei dat de oorzaak van het overlijden zaak van de politie is.