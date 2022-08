China waarschuwt voor mogelijk mislukken oogst door hittegolf

De Chinese autoriteiten waarschuwen dat de herfstoogst ‘ernstig’ wordt bedreigd door de hoge temperaturen en droogte in het land. Vanwege de heetste zomer in China ooit dringen ze aan om actie te ondernemen om de gewassen te beschermen.

China kampt deze zomer met recordtemperaturen, plotselinge overstromingen en droogtes. Het zuiden kent de langste aanhoudende periode van hoge temperaturen en weinig regen sinds de metingen meer dan zestig jaar geleden begonnen, aldus het ministerie van Landbouw.

Vier Chinese overheidsdiensten hebben dinsdag een verklaring uitgegeven waarin wordt aangedrongen op het behoud van ‘elke eenheid water’ om gewassen te beschermen. ‘De snelle ontwikkeling van droogte gecombineerd met hoge temperaturen en hitteschade heeft een ernstige bedreiging voor de oogst van herfstgewassen veroorzaakt’, luidt de verklaring.

Stroomonderbrekingen

Vanwege de hitte hebben meerdere Chinese provincies ook stroomonderbrekingen aangekondigd om het hoofd te bieden aan een sterke stijging van de vraag naar elektriciteit. Die neemt flink toe doordat mensen de airconditioning harder zetten om temperaturen tot 45 graden Celsius aan te kunnen.

Grote Chinese steden als Shanghai en Chongqing hebben ook de decoratieve buitenverlichting uitgezet om stroom te besparen. De autoriteiten in de zuidwestelijke provincie Sichuan hebben de industriebedrijven stroomonderbrekingen opgelegd omdat het waterpeil bij belangrijke waterkrachtcentrales daalt.

De nationale meteorologische dienst stelt dat zijn waarschuwingen voor droogte en hoge temperaturen van kracht blijven en roept elf provinciale overheden op om noodmaatregelen te ‘activeren’. In delen van het land wordt ook cloud seeding ingezet, een methode om regenval te veroorzaken. Bij cloud seeding voegen vliegtuigen of drones kleine deeltjes zilverjodide, die een op ijs lijkende structuur hebben, aan wolken toe. Waterdruppels clusteren zich rond die deeltjes, waardoor de structuur van de wolken verandert en de kans op neerslag toeneemt. Ook brengt de brandweer water naar boeren in nood.