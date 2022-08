Russische politicus Rojzman aangehouden wegens kritiek op oorlog

De Russische politicus en voormalig burgemeester van Jekaterinenburg Jevgeni Rojzman is gearresteerd, meldt het Russische persbureau TASS woensdagochtend. Rojzman, die al jaren bekendstaat om zijn kritiek op de Russische regering, en meer recent ook op de oorlog in Oekraïne, wordt volgens TASS verdacht van ‘het in diskrediet brengen van het Russische leger’.

Rojzman was één van de critici van het Kremlin die in 2013 via verkiezingsoverwinningen Russische burgemeestersposten wisten te bemachtigen. Dat gebeurde na een reeks grote demonstraties in het jaar ervoor. Hij zou tot 2018 burgemeester blijven van de vierde stad van Rusland. Dat jaar stapte hij echter op uit protest tegen de afschaffing van de directe burgemeestersverkiezingen in Jekaterinenburg.

In mei dit jaar werd Rojzman ook al aangehouden en negen dagen opgesloten, omdat hij op sociale media zijn volgers had opgeroepen de straat op te gaan en te demonstreren voor de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalni.