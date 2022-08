NS-personeel staakt in Noord-Nederland voor betere cao

Werknemers van de Nederlandse Spoorwegen staken woensdag in Noord-Nederland van 04.00 uur ‘s ochtends tot 04.00 uur de volgende dag. Volgens de NS kunnen er door de staking de hele dag vrijwel geen NS-treinen rijden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel.

Het spoorbedrijf adviseert reizigers van, naar en binnen deze regio alternatief vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen. Er kan geen alternatief busvervoer worden ingezet. In de rest van het land verwacht de NS zo veel als mogelijk de gebruikelijke dienstregeling te kunnen rijden. Het spoorbedrijf kan echter ‘onverwachte hinder’ voor reizigers in de rest van het land niet uitsluiten.

De vakbonden hopen met de acties een beter cao-bod af te dwingen bij de NS. Zij onderhandelen al enige tijd met het bedrijf over een nieuwe cao, maar de partijen kwamen nog niet nader tot elkaar. Eerder kwamen de bonden daarom met een ultimatum, waarmee ze betere cao-eisen wilden afdwingen. De NS gaf daarop aan vooral het gesprek te willen blijven voeren. Volgens het spoorbedrijf zijn er nog genoeg aanknopingspunten.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga roept op tot solidariteit met het stakende NS-personeel. ‘Natuurlijk is het vervelend dat reizigers worden getroffen. Maar de strijd van het NS-personeel staat voor een strijd tegen een koopkrachtcrisis die ons allemaal keihard raakt. We willen allemaal het eind van de maand kunnen halen en de rekeningen en de boodschappen kunnen blijven betalen’, aldus de vakbondsman. Het is nog niet bekend hoeveel medewerkers woensdag het werk neerleggen.

De vakbonden kondigden ook voor vrijdag acties aan. Dan is er een 24 uursstaking in het westen van Nederland. De NS weet nog niet wat de gevolgen hiervan zijn voor het treinverkeer en de reizigers.