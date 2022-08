Raad van State doet uitspraak over fanzone circuit Zandvoort

De Raad van State doet woensdag uitspraak in een zaak die natuurorganisaties hebben aangespannen tegen de aanleg van een fanzone naast het circuit van Zandvoort. Die fanzone is al in gebruik, maar volgens de stichtingen Duinbehoud en Rust bij de Kust is tijdens de werkzaamheden gebruik gemaakt van zand dat te hoge concentraties PFAS bevatte.