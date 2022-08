Raad van State doet uitspraak over hoogte gaswinning in Groningen

De Raad van State oordeelt woensdag of het kabinet de gaswinning in Groningen dit jaar voldoende heeft verlaagd. De Groninger Bodem Beweging en een aantal inwoners van de provincie zijn naar de hoogste bestuursrechter gestapt omdat ze vinden dat er te veel gas mag worden gewonnen in het ‘gasjaar’ dat loopt van oktober 2021 tot en met september 2022. Ze waren het al oneens met de 3,9 miljard kubieke meter gas die aanvankelijk mocht worden gewonnen. Deze grens werd later ook nog eens verhoogd naar 4,5 miljard kubieke meter gas.

De toegestane hoeveelheid gas die mag worden gewonnen, werd in april onder meer verhoogd omdat een stikstoffabriek in Zuidbroek later wordt opgeleverd dan verwacht. Deze installatie kan buitenlands gas uit bijvoorbeeld Noorwegen geschikt maken voor gebruik door Nederlandse huishoudens en bedrijven. Dat biedt de ruimte om de gaswinning in Groningen omlaag te brengen. Toen staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) besloot de maximale gaswinning te verhogen, telde ook mee dat in Duitsland een hogere vraag bleek te zijn naar Gronings gas.

De Groninger Bodem Beweging en de burgers die naar de Raad van State zijn gestapt, zijn van mening dat de regering de leveringszekerheid zwaarder weegt dan het veiligheidsbelang van de Groningers. De gaswinning wordt de afgelopen jaren afgebouwd omdat de provincie wordt geplaagd door aardbevingen. Het kabinet is van plan om in 2023 of 2024 volledig te stoppen met de gaswinning in het Groningerveld. De laatste maanden gaan stemmen op om toch gas te blijven winnen in Groningen vanwege de hoge gasprijzen en dreigende tekorten door de oorlog in Oekraïne.

De uitspraak van de Raad van State wordt naar verwachting woensdagmorgen om 10.15 uur gepubliceerd.