Beurskoers Twitter hard omlaag na uitlatingen klokkenluider

Twitter hoorde dinsdag bij de grotere verliezers op Wall Street. Het socialemediabedrijf, dat is verwikkeld in een juridisch gevecht met Elon Musk, heeft er een nieuwe zorg bij. Volgens de krant The Washington Post is er een klokkenluider opgestaan die de berichtendienst ervan beschuldigt de veiligheid niet goed op orde te hebben.

Beleggers zetten Twitter meer dan 7 procent lager. De klokkenluider is het voormalige veiligheidshoofd van Twitter Peiter Zatko. Hij stelde ook dat het bedrijf geen idee heeft hoeveel zogeheten bots er onder de circa 238 miljoen dagelijkse gebruikers zijn. De cijfers die het bedrijf noemt zouden veel te laag zijn.

Dat standpunt komt overeen met dat van Tesla-baas Elon Musk, die Twitter wilde overnemen. Hij besloot zijn overnamepoging te beëindigen en voerde als reden aan dat er veel meer bots zijn dan Twitter zegt. Twitter, op zijn beurt, stelt dat Musk nooit vragen heeft gesteld over het aantal bots voordat hij zijn bod van 44 miljard dollar deed. De rechtszaak tussen Musk en Twitter dient binnenkort.

Zoom

Niet alleen Twitter, maar ook Zoom Video kon op veel aandacht rekenen. De videochatdienst leverde 16,5 procent aan beurswaarde in. Zoom verlaagde zijn financiële verwachtingen, nu medewerkers bij veel bedrijven weer naar kantoor gaan. Daardoor vinden veel vergaderingen niet meer online maar weer gewoon fysiek plaats.

De stemming op Wall Street bleef voorzichtig na de forse koersverliezen van een dag eerder. Beleggers waren vooral in afwachting van de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident aan het einde van de week zal houden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole.

Meta

De Dow-Jonesindex ging met een min van 0,5 procent de handel uit op 32.909,59 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 4128,73 punten en techgraadmeter Nasdaq bleef min of meer vlak op 12.381,30 punten.

Facebook-moederbedrijf Meta verloor verder ruim 1 procent. Het concern heeft een schikking getroffen van 37,5 miljoen dollar in een rechtszaak met Amerikaanse gebruikers. Zij beschuldigden Facebook van het schenden van hun privacy door hun locaties zonder toestemming via hun smartphones te volgen.

De euro bleef schommelen rond het laagste niveau in twintig jaar en noteerde op 0,9966 dollar. De euro staat onder druk door de vrees voor een recessie in Europa en de hogere rente in de VS, die de dollar aantrekkelijker maakt. De olieprijzen toonden daarnaast herstel. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,6 procent meer op 93,57 dollar en Brentolie werd 3,8 procent duurder op 100,14 dollar per vat.