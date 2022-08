Oud-agent bekent schuld in zaak gedode zwarte Amerikaanse

Voormalig politievrouw Kelly Goodlett pleitte schuldig in de rechtbank in Louisville in de staat Kentucky, meldt The New York Times. Zij is een van de vier oud-agenten die onlangs zijn opgepakt en aangeklaagd voor hun rol bij de inval waarbij de 26-jarige Taylor in haar huis werd doodgeschoten.

Bij de nachtelijke inval op grond van een twijfelachtig drugsonderzoek schoot Taylors vriend op wat hij dacht dat indringers waren. Drie politieagenten reageerden met een kogelregen, waarbij Taylor zes keer werd geraakt.

Samenzwering

Goodlett en een voormalige collega spraken een paar dagen daarna af om te gaan rommelen met de documenten die ze hadden ingediend om de inval te rechtvaardigen, zeggen aanklagers en erkent nu ook Goodlett.

De voormalige politievrouw staat terecht voor samenzwering, schending van burgerrechten en het belemmeren van de rechtsgang. Zij is de enige van de vier beklaagden die - na haar arrestatie - zelf opstapte bij de politie. De anderen moeten nog voor de rechter komen.

De agenten die de fatale schoten losten worden overigens niet vervolgd. Zij wisten niet dat het huiszoekingsbevel was gebaseerd op vervalste informatie.