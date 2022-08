Raad wil asielzoekers opvangen, maar niet gedwongen zoals nu

Binnen vijf werkdagen moeten het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen, staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met elkaar om tafel om op een ‘zorgvuldige manier’ een gesprek te voeren over de opvang van asielzoekers in Tubbergen. Het proces moet samen worden doorlopen. Een motie die hiertoe oproept, is tijdens de extra raadsvergadering door de voltallige gemeenteraad ingediend.