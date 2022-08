Van Gennip: alles op tafel voor koopkrachtpakket volgend jaar

Het kabinet kijkt ‘met open vizier naar alle opties’ om de financiële pijn voor huishoudens als gevolg van de torenhoge prijzen te verzachten, zegt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken. Maar de kans is groot dat het kabinet alleen maatregelen kan nemen die volgend jaar effect hebben, hoewel ‘we voelen dat de noodzaak nog groter is geworden’ voor ingrepen op de korte termijn.

Uitgangspunt bij het ‘substantiële’ maatregelenpakket is het beschermen van kwetsbaren, het perspectief bieden aan middengroepen en het zorgen dat werken loont’, aldus de bewindsvrouw. Het kabinet kijkt naar het nog eerder en verder verhogen van het minimumloon, het aanpassen van toeslagen of sleutelen aan de huren. Het grote probleem van het kabinet is vooral de belasting van uitvoeringsorganisaties, waardoor veel maatregelen niet goed uit te voeren zijn.

De oppositie heeft al langer de kritiek dat het kabinet voor de korte termijn te weinig doet. ‘U moet zich schamen’, zegt PVV-leider Geert Wilders tegen Van Gennip in het debat in de Tweede Kamer. De bewindsvrouw benadrukte op haar beurt nog eens dat het ‘ontzettend lastig is op heel veel vlakken om dit jaar nog wat aan de koopkracht te doen’.

Structurele oplossingen

Het kabinet wil geen valse hoop bieden aan huishoudens met een kleine portemonnee, die door de hoge prijzen in de financiële problemen komen. ‘Dat zou ons ook niet sieren als bestuurders’, aldus Van Gennip. Het kabinet mikt op een combinatie van incidentele steun en structurele oplossingen, benadrukt de bewindsvrouw.

De nieuwe maatregelen om de financiële pijn te verzachten worden op Prinsjesdag gepresenteerd. De coalitiepartijen onderhandelen nu over de ingrepen. Vorige week bleek dat die partijen het erover eens zijn dát er iets moet gebeuren, en dat het om een ‘omvangrijk pakket’ gaat. Maar hoeveel geld er precies mee gemoeid is, waar die bedragen vandaan komen en welke groepen worden gesteund is nog onduidelijk. Hoe mensen precies gecompenseerd worden, is eveneens een politiek besluit dat nog genomen moet worden.