VS sturen pakket wapens van rond de 3 miljard naar Oekraïne

Oekraïne werd 24 augustus 1991 onafhankelijk door de ineenstorting van de Sovjet-Unie. De betrekkingen tussen Moskou en Kiev waren lange tijd goed maar het afzetten in 2014 van een pro-Russische president in Kiev leidde in vooral op Rusland gerichte Oekraïense regio’s tot een opstand en sindsdien zijn de twee op voet van oorlog. Rusland viel zes maanden geleden Oekraïne binnen. De strijd spitst zich toe op het oosten en zuiden, waar het front momenteel weinig in beweging is.

