Staatssecretaris komt vooral naar Tubbergen om te luisteren

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asielzaken is naar Tubbergen gekomen "om te luisteren naar de bewoners en gemeenteraad en om het kabinetsbeleid uit te leggen". Dat zei hij kort voor aanvang van de speciale gemeenteraadsvergadering in de Overijsselse plaats over de aankoop van het hotel waar het COA driehonderd asielzoekers kan opvangen.

"Helaas lukt het niet om gemeenten op basis van vrijwilligheid asielzoekers te laten opvangen. We hebben gewoon meer plekken nodig. Ik hoop dat we met meer gemeenten in Nederland op vrijwillige basis afspraken kunnen maken."