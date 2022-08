Duitse bondskanselier belooft meer wapens voor Oekraïne

De wapens worden volgend jaar geleverd, maar sommige mogelijk eerder. Een Duitse parlementscommissie moet de leveringen nog goedkeuren. Duitsland kreeg eerder kritiek uit Oekraïne omdat het terughoudend was met het sturen van zware wapens, maar die geluiden zijn verstomd na het sturen van pantserhouwitsers, raketlanceersystemen en ander zwaar geschut. ‘De internationale gemeenschap zal Ruslands illegale, imperialistische annexatie van Oekraïens grondgebied nooit accepteren’, aldus Scholz.

President Volodimir Zelenski benadrukte nog maar eens dat de Krim bij Oekraïne hoort en zijn land op enig moment weer controle krijgt over het schiereiland. ‘Voor Oekraïne is de Krim een ​​deel van ons volk, een deel van onze samenleving.’

Duda

De Poolse president Andrzej Duda was persoonlijk aanwezig in Kiev. Hij drong er bij de wereldleiders op aan om geen oogje dicht te knijpen voor de Russische agressie. ‘De Krim was, blijft en zal een deel van Oekraïne zijn, net zoals Gdansk een deel van Polen is, Nice een deel van Frankrijk, Keulen een deel van Duitsland en Rotterdam een deel van Nederland.’

De Britse premier Boris Johnson beschuldigde Rusland ervan ‘een gewapend kamp’ van de Krim te maken van waaruit de rest van Oekraïne wordt bedreigd’. De Franse president Emmanuel Macron drong er bij niet-Europese landen op aan om Oekraïne te steunen tegen Rusland.

De Oekraïense premier Denis Sjmihal liet weten dat zijn land tegen eind dit jaar nog eens 12 tot 16 miljard dollar aan financiële steun van buitenlandse partners verwacht. Sinds de oorlog een halfjaar geleden uitbrak is al meer dan 14 miljard binnengekomen.