Rutte: genoeg vertrouwen binnen het kabinet om samen door te gaan

Mark Rutte denkt niet dat de twijfels van het CDA over de stikstofaanpak hebben geleid tot een vertrouwensbreuk in het kabinet. ‘Mijn overtuiging is dat alle leden van het kabinet voldoende vertrouwen in elkaar hebben’, aldus de minister-president op vragen van PVV-leider Geert Wilders. ‘Ik heb daar ook goed vertrouwen in.’ Wel erkende hij dat het omstreden interview van Wopke Hoekstra, waarin hij kritiek had op de kabinetsaanpak, ‘schuurt met het coalitieakkoord’.

‘De eenheid van het kabinetsbeleid behelst ook naar mijn overtuiging dat een partijchef die ook in het kabinet zit enige ruimte heeft. Dat is natuurlijk altijd spannend, maar ik denk dat dat een heel enkele keer kan’, zei Rutte.

De premier wilde niet zeggen of D66-leider en vicepremier Sigrid Kaag in de ministerraad heeft gezegd dat het vertrouwen ‘weg’ is, zoals AD maandag meldde in een reconstructie. Rutte deed dat nieuws af als ‘geruchten’. Kaag is zelf niet bij het debat aanwezig omdat ze ziek is.

Meningsverschillen

Rutte erkende wel dat de meningsverschillen tussen de coalitiepartijen en leden van het kabinet nog niet zijn opgelost: ‘Het AD-interview is niet weg.’ Wel is afgesproken om de discussie tijdelijk te staken in afwachting van de gesprekken die de bemiddelaar in de stikstofdiscussie, Johan Remkes, voert met onder anderen boeren.

Dat Hoekstra zijn uitlatingen in een interview heeft gedaan, heeft ‘natuurlijk geleid tot discussie in de ministerraad’, geeft Rutte toe op vragen van Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand. Vanuit de VVD klonk eerder al frustratie dat Hoekstra zijn zorgen over het stikstofbeleid niet gewoon intern heeft aangekaart. Ook stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) ‘heeft gezegd dat ze dat ingewikkeld vond’, zegt Rutte in het debat.