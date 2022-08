NS: door staking geen treinen in Friesland, Groningen en Drenthe

Door de spoorstaking woensdag kunnen er de hele dag vrijwel geen NS-treinen rijden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel, meldt de NS.

‘We adviseren onze reizigers van, naar en binnen deze regio alternatief vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen. Er kan geen alternatief busvervoer worden ingezet. In de rest van het land verwachten we zo veel als mogelijk de gebruikelijke dienstregeling te kunnen rijden’, aldus de Nederlandse Spoorwegen.

Het spoorbedrijf kan ‘onverwachte hinder’ voor reizigers in de rest van het land niet uitsluiten.

De NS probeert om een aantal treinen, daar waar mogelijk, te laten rijden van en naar Groningen en Leeuwarden. ‘We adviseren reizigers kort voor vertrek de Reisplanner te raadplegen. In de loop van vanavond is deze bijgewerkt’, meldt de NS.