Heijnen aan NS en bonden: kom snel tot akkoord en voorkom staking

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) roept de NS en de vakbonden op om te proberen zo snel mogelijk uit de impasse over een nieuwe cao te komen. Ze laat dat weten in een eerste reactie op de aangekondigde stakingen door spoorpersoneel. De eerste staking is woensdag gepland in Noord-Nederland.

‘Treinuitval is echt niet goed voor reizigers en een slecht visitekaartje voor het openbaar vervoer. We zullen het ov de komende jaren hard nodig hebben en daarvoor is het belangrijk dat de trein een aantrekkelijke en betrouwbare manier van reizen blijft. Ik heb hier indringend met NS over gesproken. De aangekondigde staking is een zaak tussen werkgever en werknemers, maar ik roep NS en de bonden op om er zo snel mogelijk samen uit te komen’, aldus Heijnen.