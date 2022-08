FNV: NS-staking vrijdag treft ook internationaal treinverkeer

Vrijdag hebben de bonden een staking gepland in het westen van het land. Volgens Rahimi zal NS-personeel op de stations in Dordrecht, Leiden, Den Haag, Rotterdam en Leidschendam het werk neerleggen.

De NS zegt voor nu nog niet te weten wat de impact van de staking op vrijdag zal zijn. Daar vindt op een later moment overleg over plaats. Voor nu heeft het spoorbedrijf de focus op de staking van woensdag in Noord-Nederland, meldt een woordvoerder.