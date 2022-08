Segers vraagt Hoekstra hoe hij twee rollen wil gaan combineren

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vraagt aan CDA-leider en minister Wopke Hoekstra "hoe hij zijn twee rollen denkt te kunnen combineren als de eenheid van het kabinetsbeleid onder druk kan komen te staan". Hoekstra kwam onder vuur te liggen toen hij in een interview als partijleider van het CDA zei de stikstofdeadline van 2030 niet heilig te achten, terwijl die afspraak wel in het regeerakkoord staat.

Daarmee zit hij staatsrechtelijk op het randje, zei premier Mark Rutte al. Partijleiders die ook minister zijn krijgen iets meer ruimte, maar het kabinet moet met één mond spreken en hetzelfde beleid uitdragen. Met de uitlatingen van Hoekstra is dan ook onrust en ruzie ontstaan in de coalitie en het kabinet. Van de vier coalitiepartijen is de ChristenUnie de enige waarvan de leider in de Tweede Kamer zit in plaats van in het kabinet.

De samenwerking in de coalitie moet beter, erkent Segers. Maar ook tussen coalitie en oppositie, en vooral tussen de overheid en de samenleving. Zo is de overheid te vaak "technocratisch", vooral ook in de stikstofcrisis. "Te veel politiek van planbureaus, van modellen, van de tekentafel. En veel te weinig van waarden. Zien we niet juist in deze weken ons onvermogen om overtuigend duidelijk te maken dat we beter voor de natuur moeten zorgen", vraagt hij zich af. "En dat we dat sámen met de boeren moeten doen."

Te lang gewacht

Segers vindt dat de discussie over de stikstofplannen van het kabinet te veel draait om de vooruitzichten voor het jaar 2030. "Mijn frustratie is dat we vandaag aan de slag zouden kunnen gaan. We weten wat er moet gebeuren. We weten dat we niet kunnen wachten, we weten dat we te lang hebben gewacht om heel veel redenen." Volgens de ChristenUnie-leider dreigt "een jaartal een totempaal te worden".

"Alle doelen staan overeind tot we iets anders afspreken en dat is niet mijn inzet", aldus Segers. Wel benadrukte hij het belangrijk te vinden dat er een zo breed mogelijke steun voor is.