Minste positieve coronatests in 12 weken, ook minder opnames

De daling van het aantal coronagevallen gaat onverminderd door. In de afgelopen zeven dagen zijn 8906 besmettingen bevestigd. Dat is het laagste aantal sinds eind mei, twaalf weken geleden. Daarmee heeft Nederland de zomergolf achter de rug.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt elke dinsdag hoeveel positieve uitslagen van coronatests in de week ervoor zijn geregistreerd. Dat gebeurt nu voor de 112e keer. Voor de zesde week op rij is het aantal positieve tests gedaald. Vorige week meldde het instituut 11.688 nieuwe coronagevallen, de week ervoor 14.878. Half juli kwam het weektotaal ruim boven de 40.000 uit.

Doordat er minder besmettingen zijn, zijn er ook minder mensen die vanwege coronaklachten in het ziekenhuis belanden. In de afgelopen week zijn 267 mensen opgenomen als een direct gevolg van hun besmetting, ongeveer een kwart minder dan een week eerder.

Teststraten

Het RIVM kreeg in de afgelopen week 31 meldingen dat mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Dat is iets meer dan een week eerder, maar dit zou ook door nameldingen kunnen komen. Over het algemeen ligt het sterftecijfer in de afgelopen maanden veel lager dan in eerdere golven.

In de teststraten wordt het steeds rustiger. De GGD-locaties voerden vorige week minder dan 12.000 coronatests uit, het laagste aantal sinds eind mei.

Verreweg de meeste mensen hebben de omikronvariant of een versie daarvan, BA.5, onder de leden. Een subvariant die in andere landen veel rondgaat, BA.2.75 alias centaurus, is in Nederland slechts drie keer aangetroffen.