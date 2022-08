Winkelwagentjes Albert Heijn voortaan zonder muntje te gebruiken

‘Niet iedereen heeft tegenwoordig nog contant geld op zak. Dan moet de klant weer naar de servicebalie om zo’n muntje te halen’, aldus de zegsvrouw van de supermarktketen. Die vervangende muntjes zijn bovendien vaak van plastic. ‘Door te stoppen met de winkelwagenmunten besparen we een berg plastic.’

Het systeem, waarbij klanten alleen een winkelwagen konden gebruiken als ze er muntgeld instopten, moest er ooit voor zorgen dat mensen hun wagentje terugbrachten naar de winkel om zo hun muntstuk terug te krijgen. Maar tijdens de coronacrisis besloot de supermarktketen niet langer met muntjes te werken. Een woordvoerder laat weten dat er daardoor niet ineens meer winkelwagens werden gestolen.

Afplakken

De komende tijd kunnen individuele AH-winkels zelf besluiten of zij al stoppen met de winkelwagenmuntjes. ‘Winkels zullen in eerste instantie de wagens afplakken zodat er geen munt meer in kan. Dat gaat voor nu sneller, op termijn worden de winkelwagens aangepast.’

Supermarkten van Albert Heijn kunnen ook overwegen om de muntjes nog even niet los te laten. Zo hebben sommige filialen mogelijk nog speciaal een voorraad plastic of metalen vervangende munten liggen voor winkelwagens waar zij van af willen, aldus de woordvoerder.

Of andere supermarktketens het voorbeeld van Albert Heijn volgen, is nog niet duidelijk. PLUS laat weten dat het merendeel van zijn winkels van zelfstandige ondernemers is en dat die zelf die keuze maken. ‘Veel van hen zijn tijdens de coronatijd wel al gestopt met de muntjes’, laat een woordvoerster weten. Sommige supermarkten van Jumbo maken volgens een woordvoerder ook al geen gebruik meer van muntjes, maar dat verschilt per winkel.